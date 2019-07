Infortunati Lazio, da Lucas Leiva a Marusic: la situazione

Infortunati Lazio, le condizioni di Lucas Leiva e Adam Marusic

In questa prima parte di ritiro, lo staff medico è a lavoro per recuperare diversi giocatori. Tra questi c’è anche Lucas Leiva. Come riferito dal Corriere dello Sport, il centrocampista potrebbe stare ai box per circa 10 giorni. Leiva ieri mattina è stato sottoposto agli accertamenti clinici. Per lui non si può escludere una minima lesione o un piccolo stiramento. Non dovrebbe rientrare a Roma, la Lazio non ha ancora diramato alcun comunicato sulle condizioni del giocatore. Situazione che va monitorata.

GLI ALTRI INFORTUNATI – C’è anche Adam Marusic nella lista degli indisponibili. Le sue condizioni potrebbero essere più preoccupanti. Ieri si trovava a bordo campo con il ginocchio sinistro bloccato da un tutore. Il montenegrino si è fatto male durante le vacanze riportando una distorsione con interessamento del legamento collaterale. Si prevede almeno un mese di stop. Infine Durmisi e Wallace questa mattina non hanno preso parte all’allenamento.