Infortunati Lazio, Zaccagni verso il rientro a Firenze. ULTIME su Patric, Vecino e Rovella

Infortunati Lazio, Zaccagni verso il rientro per la trasferta in casa della Fiorentina. Le ULTIME anche sugli altri ai box

Nuova seduta di lavoro in casa Lazio, che all’anti-vigilia del match di Firenze trova sempre più conferme positive sul rientro di Mattia Zaccagni tra i convocati. L’esterno, dopo un mese out per il problema all’alluce, dovrebbe comunque finire in panchina.

Patric a parte inizialmente a causa dei problemi alla zona pubica, poi prove tattiche con il resto del gruppo. Da valutare Vecino per fastidi inguinali e Rovella a causa della pubalgia, mentre ul problema di Hysaj al retto femorale sarebbe rientrato, tanto che l’albanese ha partecipato alla sgambata con il resto del gruppo.