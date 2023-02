Infortunati Lazio: la situazione a due giorni dal Cluj. Diverse assenze e qualche incognita per Maurizio Sarri

Diversi giocatori potrebbero non essere a disposizione di Sarri per la sfida di giovedì sera tra Cluj e Lazio. Sicuramente non ci saranno Romagnoli e Radu, alle prese con i rispettivi problemi fisici.

Possibile il forfait anche di Milinkovic-Savic e Marcos Antonio, entrambi affetti da gastroenterite. Dovrebbe essere out anche Pedro, fresco di operazione al naso.