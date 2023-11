Infortunati Lazio: che recupera e chi no per il derby con la Roma. Le novità dall’infermeria in vista della sfida di domenica

Giornata di relax per la Lazio di Maurizio Sarri, che inizierà domani a preparare il derby di domenica contro la Roma.

Come si legge su Il Messaggero, alcuni giocatori sono alle prese con i loro problemi fisici: Luis Alberto dovrebbe esserci, mentre per Zaccagni la situazione sembra essere un pelino più seria, nonostante l’esclusione di lesioni. Procede ancora il recupero per Marusic, dolorante alla caviglia e Casale, in guarigione per il problema all’adduttore. Per entrambi il test di venerdì sarà fondamentale.