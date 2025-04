Infortunati Lazio, alla luce della partita contro l’Atalanta e al finale di stagione le ultime da Formello: ecco cosa sta accadendo

Archiviata l’amara partita pareggiata dalla Lazio contro il Torino, i biancocelesti domenica tornano di nuovo in campo nella insidiosa trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, fondamentale anch’essa per non perdere ulteriore terreno in ottica Champions.

Ma su chi potrà contare Baroni per il match contro i bergamaschi? A fare il punto della situazione ci pensa Sky Sport spiegando nel dettaglio che Tavares potrà esserci contro i nerazzurri e anche al derby, mentre per quanto riguarda Castellanos sul Taty si punta più che altro di averlo a pieno servizio nel derby di domenica prossima con la Roma.

L’emittente conclude parlando di Dia, spiegando che il senegalese sta bene ma non riuscirà ad esserci dal primo minuto a Bergamo