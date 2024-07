Infortunati Lazio, domani l’amichevole contro l’Hansa Rostock: Baroni dovrà far a meno di QUESTI giocatori. Gli aggiornamenti

Terminato il ritiro di Auronzo di Cadore, nella giornata di ieri la Lazio si è ritrovata a Formello per la ripresa degli allenamenti. Oggi, invece, partirà per la Germania dove domani affronterà l’Hansa Rostock in amichevole.

Come riportato da La Repubblica, mister Baroni non potrà contare, oltre che su Gila, Tavares e Castrovilli, anche su Romagnoli. Il difensore biancoceleste è ai box per un affaticamento agli adduttori, accusato nell’amichevole contro la Triestina.