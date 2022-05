Infortunati Juve, le ultime dall’infermeria in vista della Lazio

Infortunati Juve, il punto de La Gazzetta dello Sport sull’infermeria in vista della gara contro la Lazio

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati della Juve in vista della finale di Coppa Italia e del successivo impegno contro la Lazio. Quasi sicura la convocazione di Locatelli, che ieri ha lavorato con il resto del gruppo, anche se solo per la panchina.

Tornerà anche Danilo, pronto a riprendersi il posto sulla destra dopo l’assenza di Genova, mentre permangono dubbi su Pellegrini. Il problema alla caviglia non è grave e dovrebbe farcela, ma non è da escludere che ritorni a disposizione solo contro la squadra di Sarri. In quel caso, sulla sinistra, spazio ad Alex Sandro.