Infermeria Lazio, col Verona torna un infortunato: di chi si tratta

Arrivano novità dall’infermeria Lazio, col Verona torna un lungodegente in campo, ecco i dettagli e di chi si tratta

Gustav Isaksen sta portando avanti un programma di recupero personalizzato dopo aver sconfitto la mononucleosi, che lo aveva obbligato a fermarsi durante il quarto giorno di ritiro. L’attaccante danese sta seguendo un piano studiato appositamente per aiutarlo a recuperare la forma fisica e migliorare la resistenza, con l’intenzione di reintegrarsi nel gruppo in modo graduale. Fino al suo rientro, Cancellieri lo sostituirà temporaneamente, occupando il suo posto in attacco.

L’obiettivo di Isaksen è tornare a disposizione di Maurizio Sarri senza accelerare troppo i tempi, evitando complicazioni legate al suo stato fisico dopo un periodo di inattività. Lo staff medico e tecnico della Lazio lo sta monitorando costantemente, confidando che il suo contributo possa rivelarsi prezioso in vista delle prossime partite.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, non è da escludere che Isaksen possa essere convocato per la partita contro l’Hellas Verona, alla seconda giornata di campionato. Sarebbe una grande opportunità per lui di tornare in campo, seppur in una gara delicata per la squadra, che punta a partire con il piede giusto nella nuova stagione.

Nel frattempo, Patric non sarà disponibile per le prime partite e tornerà a disposizione solo dopo la sosta. Il centrale spagnolo deve ancora completare un recupero più lungo, ma si sta lavorando per garantirgli il rientro con la giusta preparazione. Per gli altri giocatori, Belahyane e Vecino dovrebbero essere in grado di recuperare per la sfida contro il Como, mentre la condizione di Gigot sarà valutata nelle prossime ore. Lo staff tecnico, intanto, sta cercando di bilanciare la preparazione fisica e le necessità tattiche della squadra.