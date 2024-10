Infantino: «Si gioca troppo? L'obiettivo della Fifa è salvaguardare il benessere...»

Infantino, il presidente della Fifa mediante un comunicato ufficiale fa chiarezza riguardo l’obiettivo da realizzare per le troppe partite

Alla luce di un incontro avvenuto a Miami David Aganzo, presidente dell’Associazione dei Calciatori Spagnoli per discutere sulle troppe partite che si disputano, Infantino presidente Fifa espone un comunicato social per far chiarezza sul futuro del calcio

PAROLE – La FIFA continua a collaborare con gli organismi dei calciatori per garantire che il benessere delle giocatrici e dei giocatori resti una priorità, e spero di continuare a collaborare con David e con tutti coloro che lavorano nell’AFE per raggiungere questo obiettiv