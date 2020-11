Infantino promette: «Qatar 2022 sarà il Mondiale migliore di sempre»

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato dei Mondiali che si terranno in Qatar nel 2022. Le sue parole

Quelli che si terranno in Qatar nel 2022 saranno i Mondiali migliori di sempre. Parola del presidente della Fifa, Gianni Infantino.

MONDIALI – «Il 2020 è stato sicuramente un anno impegnativo per il mondo intero e il calcio non ha fatto eccezione. Nonostante le difficoltà, negli ultimi mesi sono stati compiuti progressi costanti, dimostrando ancora una volta il forte e continuo impegno del Qatar – sotto la guida dell’Emiro, che personalmente ringrazio – a ospitare un’indimenticabile Coppa del Mondo FIFA tra due anni, che senza dubbio costruirà un’eredità che andrà oltre il 2022».

QATAR – «Oltre alle importantissime riforme del lavoro recentemente annunciate dal governo, sono stati compiuti progressi anche nella costruzione degli stadi, insieme all’implementazione di misure rigorose per proteggere la salute dei lavoratori. Durante la mia breve visita a Doha di poche settimane fa, ho assistito in prima persona a quanto siano avanzati i preparativi e attendo con fiducia Qatar 2022, per l’impatto trasformativo che sta già avendo sul paese e sulla regione per un’esperienza unica che fornirà ai tifosi di tutto il mondo e, naturalmente, per assistere alla migliore Coppa del mondo di sempre».