Esultanze con dediche a Floyd, Infantino: «I calciatori vanno applauditi»

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha sottolineato come le esultanze dei calciatori contro il razzismo debbano essere applaudite

Nello scorso weekend in Bundesliga, diversi calciatori dopo il goal hanno voluto dare un segnale contro il razzismo palesando magliette, fasce di capitano o esultando mostrando il gesto della lotta contro il razzismo. Calciatori come Sancho, Hakimi, Thuram hanno voluto dedicare la propria esultanza a George Floyd, l’uomo ucciso dalla polizia negli Usa nei scorsi giorni.

A tal proposito il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, si è espresso inviando una lettera alle federazioni dove invita a non prendere provvedimenti verso i calciatori: «A scanso di equivoci in una competizione Fifa le recenti dimostrazioni dei giocatori nelle partite della Bundesliga meriterebbero un applauso e non una sanzione. Bisogna usare buon senso e avere in considerazione il contesto che circonda gli eventi.»