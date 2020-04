Infantino: «Uniti nell’aiutare tutti in questo momento difficile»

Infantino, il numero uno della Fifa ha inviato un video-messaggio alla Figc e alla Lega Serie A. Ecco il piano

Gianni Infantino, numero uno della Fifa ha voluto inviare un video-messaggio tramite i canali di Sky Sport. Ecco le sue parole.

«La Fifa e la comunità calcistica mondiale sono al fianco di chi combatte questi giorni difficili. In questo momento abbiamo tre pensieri in mente: la salute, al primo posto; poi vedere come possiamo aiutare al meglio la comunità calcistica in questo momento; infine, con il rallentamento che la nostra vita ha subito possiamo pensare al futuro e a come uscirne insieme e meglio di prima, in modo strategico e unito».