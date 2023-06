Infantino, il presidente della Fifa commenta l’amara sconfitta in finale Under 20 dell’Italia contro l’Uruguay

Sui suoi canali social, Gianni Infantino ha commentato l’amara sconfitta di ieri dell’Italia Under 20 contro l’Uruguay, ecco le sue parole

PAROLE – Mi spiace per l’Italia e per la sconfitta nella finale, ma dovete esser fieri della vostra performance al Mondiale di calcio Under 20 disputato in Argentina