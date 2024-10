Indagine CURVE MILANESI, spunta il nome di un ultras della LAZIO

Spunta il nome di un noto ultras della Lazio nell’indagine sulle curve di Inter e Milan: era legato ai tifosi nerazzurri

Mentre prosegue l’indagine sulle curve milanesi, nelle carte dei pm spunta il nome di un ultras della Lazio. Come riportato dall’edizione romana de La Repubblica, il nome è quello di Leopoldo Cobianchi.

Non nuovo alle vicende di cronaca, nel 2014 venne condannato insieme a Paolo Signorelli, ex portavoce del ministro Francesco Lollobrigida, per l’accoltellamento a un tifoso greco dell’Olympiakos avvenuto nel 2007. Per gli investigatori Cobianco, che non è indagato, era legato agli ambienti della curva interista e con il fratello Alvise gestiva la tutela di un imprenditore vicino all’ambiente dei tifosi nerazzurri. In passato era stato legato anche al gruppo degli Irriducibili, il gruppo ultras della Lazio guidato da Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ucciso nel 2019 in un agguato al parco degli Acquedotti.