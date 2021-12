Incubo Covid: ecco cosa potrebbe cambiare per andare allo stadio

Il governo da giovediì potrebbe approvare un’ulteriore nuova misura di restrizione per chi va alla stadio, anche se vaccinato

Nuove restrizioni. Allo stadio solo se in possesso di un tampone negativo, anche per chi è regolarmente vaccinato. Questa è la misura che il governo dovrebbe approvare giovedì 23, per provare ad evitare un’impennata di contagi durante le feste di Natale.

Così, come riportato dal Corriere della Sera, oltre al green pass “rafforzato”, che certifica la guarigione o la vaccinazione, per partecipare alle feste in piazza, nelle discoteche, negli alberghi e nei locali pubblici bisognerà avere l’esito negativo del tampone. Obbligatorio anche per andare allo stadio.