Incidente Pellegrini, si è RIBALTATO con la sua auto: ecco COME sta il giocatore. Le ultime sulle sue condizioni

Brutto episodio per il difensore della Lazio Luca Pellegrini, il quale si è ribaltato con la sua Smart mentre era diretto al centro sportivo di Formello per l’allenamento odierno. Il luogo dell’incidente è la Cassia Veientana ed il giocatore non ha riportato gravi ferite.

Pellegrini è stato comunque soccorso da un’autombulanza e trasportato all’ospedale San Andrea. La sua presenza per la trasferta di Udine di domani è in forte dubbio.