Incidente Immobile, parla l’avvocato: «Ecco cosa si augura Ciro»

Erdis Doraci, avvocato di Ciro Immobile, ha fatto il punto della situazione dopo l’incidente che ha visto protagonista l’attaccante

Erdis Doraci, avvocato dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, ha parlato così dell’incidente stradale che ieri mattina ha visto protagonista l’ex Pescara:

«Il pensiero del mio assistito Ciro Immobile, scosso per quanto successo oggi, va alle sue due figlie e al conducente del tram al quale augura pronta ripresa. Sollevato che nessuno abbia riportato lesioni gravi, conscio in questo momento difficile di aver agito correttamente, confida in pieno nelle autorità che stanno svolgendo gli accertamenti».