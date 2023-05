Incidente Immobile, parla un tassista: «Non è pensabile che due autobus...»

Immobile, a pochi giorni dallo scontro tra l’auto di Ciro e un tram interviene alla Repubblica un tassista presente sul posto

Ai microfoni della Repubblica, ha parlato un tassista presente dove Ciro Immobile ebbe l’incidente con un tram, e rilascia a riguardo queste dichiarazioni

INCIDENTE – Era la prima volta. Per questo sono andato a riprendere la registrazione della Dash cam e ho isolato i frame prima del semaforo. Se quei due autobus stavano attraversando mentre il mio semaforo era spento, significa che per loro era verde. Non è pensabile che due autobus si buttino così sulla carreggiata veloce con il rosso. Io non so cosa sia successo il giorno dell’incidente di Immobile. Però posso dire che nel mio caso il semaforo non ha funzionato. L’ho anche segnalato ai vigili un’ora dopo. Da quel giorno non mi è più ricapitato