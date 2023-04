Incidente Immobile, spunta una nuova ricostruzione: «Il macchinista si è alzato dal posto di guida». Altra ipotesi al vaglio

Continuano a susseguirsi le ipotesi e le ricostruzioni sull’incidente che ha coinvolto l’attaccante della Lazio Ciro Immobile.

Secondo Repubblica a bordo alcuni passeggeri hanno dichiarato che effettivamente il tram si è fermato all’incrocio, ma potrebbero essere anch’essi sentiti di nuovo per capire, in mancanza di video dell’incidente, a che altezza si fosse attestato il 19: al semaforo in viale delle Milizie, dal quale un tram impiega circa 13 secondi per raggiungere il punto d’impatto, o fra le due luci tramviarie, e allora il tempo di percorrenza fino al luogo dell’incidente è pressoché dimezzato. Al vaglio anche il racconto di chi avrebbe visto il macchinista, fermo al rosso, alzarsi dal suo posto di guida per aiutare una passeggera a obliterare il biglietto.