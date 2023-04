Immobile, il club spagnolo pubblica un bellissimo post di vicinanza al capitano biancoceleste con cui ha giocato

Questa mattina a tenere in apprensione i tifosi della Lazio e gli appassionati di calcio, è stato l’incidente in auto di Ciro Immobile con un tram. Sui social non sono mancati i messaggi di vicinanza al capitano, e tra questi anche il Siviglia con cui l’attaccante di Torre Annunziata ha giocato