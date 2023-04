Immobile, anche Elkann pubblica sui social un messaggio di vicinanza al capitano biancoceleste dopo il grave incidente di questa mattina

Il mondo del calcio questa mattina è rimasto sotto shock per il grave incidente che ha avuto Ciro Immobile. Sui social non è mancato il sostegno per il calciatore, e tra questi si è aggiunto anche Lapo Elkann che pubblica sui social un post