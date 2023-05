Incidente Immobile, ci risiamo: scontro tra un auto e tram nello stesso punto

Incidente Immobile, in queste ultime ore a Roma è avvenuto di nuovo un incidente tra auto e tram dove è capitato al giocatore biancoceleste

Ci risiamo, dopo l’incidente ad Immobile, in queste ore a Roma è capitato un nuovo scontro tra auto e tram nello stesso punto che ha visto coinvolto l’attaccante di Torre Annunziata. A riportare la notizia è la Repubblica, spiegando che il tram del 19 si è scontrato contro il veicolo guidato da una donna, la quale è stata subito portata via in ambulanza.

L’incidente è avvenuto all’altezza di viale delle Milizie, e la polizia municipale ha ascoltato l’autista e successivamente farà la medesima cosa con la donna alla guida dell’auto.