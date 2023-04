Incidente Immobile, l’avvocato di Ciro tuona: «Questo non è giornalismo, è sciacallaggio» . Le parole di Erdis Doraci

Nell’intervento concesso a Radiosei Erdis Doraci, legale di Ciro Immobile, è tornato a parlare dell’articolo di Repubblica sull’attaccante della Lazio, condannandolo.

Le sue parole: «L’articolo è da condannare per l’impostazione e anche se ci fossero stati elementi oggettivi. Assolutamente fuori luogo anche perché fatto solo sulle chiacchiere, sui rumors. Questo non è giornalismo, è sciacallaggio. Non si sa neanche se chi ha firmato l’articolo sia veramente un giornalista. E’ chiaro che un giornalista deve rispettare dei parametri. Stiamo lavorando, ma la cosa importante è che tutte le persone coinvolte stanno tornando lentamente alla normalità. Ciro voleva mandare un telegramma al macchinista; macchinista che ha chiesto subito novità sulle condizioni delle bambine di Immobile. Sono questi i gesti che fanno bene. Ciro è un ragazzo molto solido. La sua preoccupazione dopo l’incidente era subito per la salute di tutte le persone coinvolte».