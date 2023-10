Inchiesta scommesse, Zazzaroni duro: «Nessuna giustificazione, ecco perchè»

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha commentato l’inchiesta scommesse scoppiata nel calcio italiano da qualche settimana

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni si scaglia contro i giocatori coinvolti nello scandalo scommesse, senza fare sconti a nessuno.

SCOMMESSE- «Perché lo fanno? Troppe giustificazioni. Perché dei ragazzi talentuosi, fortunati e milionari infrangono le regole dello sport che li ha resi ricchi, ammirati, invidiati, popolarissimi?

Se è vero – com’è vero – che gli allenatori e i dirigenti non possono sempre deciderli i calciatori, lo è altrettanto che la scelta di procuratori, fidanzate e amici dentro e fuori è esclusivamente loro. Così come quella di puntare sulle partite. Una persona è quello che è per le scelte che fa ed è responsabile delle proprie decisioni».

