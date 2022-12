Inchiesta Juventus, l’ex direttore finanziario: «Quasi come Calciopoli»

Bertola, ex direttore finanziario della Juventus, si è detto preoccupato per la situazione in una delle tante intercettazioni telefoniche

L’inchiesta della Juventus è destinata a farci compagnia per diverso tempo e ora spuntano anche delle intercettazioni telefoniche con l’ex direttore finanziario Stefano Bertola.

Situazione complicata che ha visto i bianconeri dover lasciare in massa il Cda. Nell’inchiesta verrà fuori anche il libro di Paratici, ma intanto escono le prime telefonate che confermato il bilancio negativo. «In 15 anni ricordo solo una situazione così brutta, Calciopoli. Lì ci davano addosso tutti, qui ce la siamo creata noi». Avrebbe detto Bertola in una telefonata come riportato da La Gazzetta dello Sport. I prossimi mesi saranno decisivi per fare luce su una vicenda che appare decisamente intricata.