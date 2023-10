Impallomeni sulla Lazio: «Non mi aspettavo un inizio cosi, e quelle poche certezze faticano a venire fuori»

Impallomeni, il giornalista esprime il suo parere riguardo l’inizio di stagione difficile della Lazio ai microfoni di TMW

Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Impallomeni ha espresso il suo parere riguardo l’inizio di stagione della Lazio e della Roma, rilasciando a riguardo queste dichiarazioni

PAROLE – Non avrei mai immaginato una partenza così brutta per entrambe. Siamo in ritardo ora, Mourinho parla di multi-fattori, non solo sua la colpa. Ci sono i nuovi che devono ancora adattarsi e poi se ne sono andati due uomini chiave come Ibanez e Matic per l’equilibrio. Serve ritrovare questo e condizione fisica. Dall’altra parte Immobile, simbolo storico della squadra, sta vivendo un momento di difficoltà. Forse servirebbe stabilire un piano per gestirlo in questa fase di carriera. Le certezze che aveva lo scorso anno, non solo Milinkovic, ma Zaccagni e Felipe Anderson, non ci sono più al momento. E poi i nuovi fanno fatica a inserirsi. Diamo tempo a entrambi però