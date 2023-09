Impallomeni su Immobile: «Forse ha capito che Sarri non è il tecnico giusto per lui»

Impallomeni, il giornalista analizza la sconfitta della Lazio contro la Juventus soffermandosi nello specifico a Immobile

Alla luce della sconfitta di sabato pomeriggio contro la Juventus, Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW analizza nel dettaglio la partita della Lazio, soffermandosi su Immobile

IMMOBILE – La Lazio dopo il 2-1 poteva riprendere la partita. Ci sono due problemi: Romagnoli e Casale stanno giocando al di sotto delle loro possibilità. Anche sul primo gol Vlahovic fa un gran gol ma ha preso posizione sul difensore. E poi l’altro problema è rappresentato da Immobile, perché è una questione da affrontare. Non riesce a incidere, come potrebbe o vorrebbe. Non so se è allergico a Sarri, forse ha scoperto che ora Sarri non è il tecnico giusto in questo momento della sua carriera. Il problema è serio, è il capitano e il giocatore più forte e va a vuoto