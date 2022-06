Le parole di Stefano Impallomeni sul momento dell’Italia, dopo la mancata qualificazione e la sconfitta contro l’Argentina

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato la gara dell’Italia contro l’Argentina, analizzando questo percorso in negativo che non accenna a finire. Le sue parole per TMW Radio:

GARA – «Tutto brutto. È incredibile pensare che a un anno dall’Europeo siamo stati eliminati dai Mondiali e si è perso ieri. Non mi spiego come mai questo gruppo abbia smarrito all’improvviso il suo cammino. Adesso la Nazionale può essere un peso forse per i giocatori. Una volta si arrivava in Nazionale dopo campionati importanti».

GIOVANI – «Ci riempiamo la bocca, ma se sei scarso non giochi. Se sei forte, giochi. La Nazionale è una cosa sacra e deve esserlo per un calciatore, per rendere la sua carriera più prestigiosa. Oggi da questi ragazzi è più una questione di facciata. Al netto degli errori di Mancini, non si gioca una partita così con l’Argentina».



DA CHI RIPARTIRE – «Inutile fare l’elenco dei nomi. Ripartire da chi ti dà certezze di attaccamento alla maglia. Mancini ci deve mettere anche del suo comunque, ma il discorso serio è che questa Nazionale non tira in porta. Non mancano i giocatori, è che ci sono zero idee. C’è stata una involuzione pazzesca. Mancini deve battezzare 4-5 uomini da cui ripartire e nelle scelte deve essere netto. Se uno non sta bene, non gioca. La Nazionale poi non deve essere un peso».