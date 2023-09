Impallomeni: «Se la Lazio non sbaglia la partita, la Juve non la vince». Le parole del giornalista ed ex giocatore

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha espresso la sua opinione sulla super sfida che si terrà domani tra Juve e Lazio allo Stadium di Torino.

PAROLE– «Potrebbe essere un sabato complicato per la Juve. Se la Lazio non sbaglia la partita, la Juve non la vince ».

MILINKOVIC– «La partita della Lazio al Maradona mi ha sorpreso, ha trovato qualcosa di interessante Sarri per questa stagione. Può sostituirlo diversamente con Guendouzi e Kamada. E’ un centrocampo più rapido, verticale. Milinkovic è stato universale per il suo modo particolare di giocare e c’era una certa dipendenza. Sarri vuole slegarsi da questa dipendenza per avere più velocità sugli esterni. Avrebbe fatto più comodo alla Juve, perché la coperta lì è corta, anche alla luce del caso Pogba».