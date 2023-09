Impallomeni: «Sarri un valore aggiunto per la Lazio, Allegri? Credeva fosse facile tornare»

Impallomeni, il giornalista a pochi giorni da Juventus-Lazio analizza nel dettaglio Sarri e Allegri ai microfoni di TMW

PAROLE – Allegri è tornato dopo due anni, pensava fosse più facile del previsto e così non è stato. Nel secondo anno hanno influito le vicende extra calcistiche imponderabili ma è stato molto bravo a gestire. Ora però deve vincere. Sarri è tra i più bravi d’Italia, come Spalletti, a governare la settimana. Ma serve anche il resto, come la comunicazione. Sarri come tecnico è un valore aggiunto. Sarà una partita molto complicata per la Juve. Se non sbaglia la partita, sarà molto difficile per la Juventus vincerla. La Juve non può perdere il passo però