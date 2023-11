Impallomeni: «Sarri deve vincere contro Feyenoord e Roma, non può sbagliarle» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato di Lazio.

«Sarri vuole vincere il derby piuttosto che in Europa. Sarà importante non sbagliare entrambe le partite, perché se le sbagli entrambe… Poi dice che vuole rimanere e che non cambia idea. L’importante è che gli altri non cambino idea. Come sempre contano i risultati»