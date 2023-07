Impallomeni: «Partenza Savic? Fossi nella Lazio prenderei…»

Intervenuto a TMWRadio, Stefano Impallomeni ha espresso il suo parere sulla probabile partenza di Milinkovic Savic dalla Lazio.

LE PAROLE- Abbiamo sentito in pochi giorni Sarri e Lotito. Sarri ha parlato chiaro di quello che vorrebbe, Lotito ha detto invece che prenderà gente funzionale. La situazione non è delle più agevoli. Vedremo se l’attacco arabo ci sarà, se arrivassero 40 mln la Lazio farà almeno due acquisti importanti. L’ho visto tranquillo comunque Lotito, vedremo se arriverà Berardi o altri. Per il resto Parisi non credo che lo voglia Sarri, però credo un centrocampista, un esterno di difesa e poi un vice-Immobile