Nazionale, Impallomeni: «Spalletti in difficoltà. Ecco chi cambierei per la Croazia». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del match tra Italia e Spagna. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Pensavo che sarebbe stata difficile ma non così. Surclassati in tutto, qualitativamente, fisicamente. E’ un tonfo incredibile. Spalletti rischia di affogare con un calcio che non ama. Se ora passa la 3-5-2, è qualcosa che non vuole fare. Lui è arrabbiato, deluso, perché non gli riesce quello che pensava.

Contro la Croazia forse El Shaarawy porterebbe a cambiare assetto. Per me Chiesa, Di Lorenzo, Dimarco e Jorginho sono i maggiori indiziati a pagare la serata con la Spagna».