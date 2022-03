Impallomeni: «Napoli? Verona decisiva, ci sono Lazio e Roma che premono»

Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio della lotta per l’Europa in Serie A: le sue dichiarazioni

NAPOLI – «Per il Napoli la partita di Verona diventa fondamentale. Rischia di andare indietro e di trovarsi in una situazione nuova dal punto di vista mentale. Anche perché Lazio e Roma lì dietro premono. Spalletti ha ragione, per stare ad alti livelli ti serve qualcosa in più e forse il Napoli deve fare ancora questo salto in avanti. Il Milan ha uno spirito importante, è entrato in campo con un’altra testa e voglia. Nel Napoli sono venuti meno sotto il profilo nervoso. Contro l’Inter c’era stato già un allarme, ma anche dopo con Cagliari e Lazio c’erano stati i segnali. E’ un campionato dove il Milan fa bene negli scontri diretti e poi si perde con Sassuolo e Udinese. Ancora aspetterei per i verdetti».