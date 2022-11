Impallomeni: «Milinkovic via? A gennaio non se ne parla proprio. A giugno...»

Stefano Impallomeni ha parlato di Sergej Milinkovic-Savic ai microfoni di TMW Radio. Le dichiarazioni dell’ex calciatore

PAROLE – «Per gennaio non se ne parla proprio, a meno che la Juventus non ceda un pezzo forte. A giugno si dice che Milinkovic si sia promesso alla Juve. Vedremo se è così. E’ evidente che Lotito, per cederlo, deve raggiungere il suo obiettivo, ossia ottimizzare un’entrata importante che è tra gli 80-100 milioni. Capisco il giocatore che scalpita, che ambisce a un club importante, ma lo fa adesso? Forse potrebbe prendere la fascia di capitano quando mollerà Immobile. E’ di fronte a una scelta di vita importante, per me non è escluso che rimanga alla Lazio. Lo vedo al centro della squadra, quindi potrebbe fare una scelta di vita. E comunque su questo centrocampo della Juve non ce lo vedo Milinkovic».