Impallomeni: «Mi ha sorpreso che Sarri abbia riconosciuto la crescita della Roma...»

Stefano Impallomeni ha dichiarato di esser rimasto colpito dai commenti positivi di Sarri verso la Roma: le parole

Stefano Impallomeni, per TMW Radio, ha parlato dell’intervista di Sarri in cui ha positivamente commentato il mercato estivo della Roma. Ecco le sue parole:

«Ho letto l’intervista, mi sembra sia stato molto sincero e sereno, neanche preoccupato. Mi ha sorpreso anche che abbia riconosciuto all’avversario interno una crescita. Alla Roma è arrivato Wijnaldum, è in crescita, dovesse arrivare un centrale difensivo più Belotti non può uscire dal quarto posto. Aumentano le responsabilità e l’attesa di un ambiente. Ci si aspetta il ritorno in Champions ma anche qualcosa di clamoroso».