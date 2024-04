Impallomeni contro Luis Alberto: «Dichiarazioni inopportune. Ecco perché». Le parole dell’ex centrocampista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della situazione di Luis Alberto alla Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Le dichiarazioni di Luis Alberto sono state inopportune, non esiste al mondo rilasciare certe parole. Dove vai? Ha ragione Lotito, non può rimetterci i soldi dandogli pure la rescissione del contratto. Si scelga un club da portare. Sono dichiarazioni inopportune di un leader della Lazio. La società prima di ogni cosa. Sono state dichiarazioni infantili. Felipe Anderson? Per me è un ottimo acquisto. E’ cresciuto tanto anche nel sacrificio in questi anni. E’ migliorato nella fase difensiva, a cui era allergico. Sarri ha fatto qualcosa d’importante con lui, è un altro calciatore».