Impallomeni: «Luis Alberto non accetta il ruolo che Sarri gli ha cucito»

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Luis Alberto e del suo futuro alla Lazio

PAROLE -«Non so bene la situazione, ma ci sono due aspetti da considerare. Il primo è quello di salvaguardare il gruppo, far crescere la competitività della squadra attraverso delle scelte. Arrivano Ilic potrebbe trovare più equilibrio, anche se come qualità è inferiore allo spagnolo. Luis Alberto per me rimane una risorsa nella Lazio, però non mi sento di addossare le colpe a Sarri. Lui non accetta il ruolo che Sarri lo invita a fare, non è che non lo considera importante, anzi, vuole che faccia la differenza nel finale. Non ci vedo un rapporto così difficile. Devono venirsi incontro per il bene della Lazio e di tutti».