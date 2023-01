Impallomeni: «Lotta Champions? Ecco cosa deve fare la Lazio»

Impallomeni, il giornalista analizza la lotta Champions che vede protagonista anche la Lazio indicando cosa deve fare la squadra di Sarri

Ai microfoni di TMW ha parlato Stefano Impallomeni, il quale commenta la situazione in classifica per quanto riguarda la lotta Champions che vede protagonista anche la Lazio, ecco le sue parole

PAROLE – «Le prime 4 sono più strutturate, se uno fallisce si deve far trovare pronto ed è questo il campionato che devono fare Roma e Lazio. Se arrivi quarto hai fatto un’ottima impresa sportiva. Sono schermaglie che ci sono, temo la concorrenza ma è come una roulette. Non sai mai dove puoi andare a parare, tutto cambia velocemente»