Impallomeni: «Lazio, stasera non puoi sbagliare»

L’opinionista ha analizzato il turno infrasettimanale dei biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Impallomeni, ha parlato dell’impegno della Lazio nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo.

LE PAROLE- «Tutte le partite che riguardano la zona Champions rischiose. Il turno settimanale offre sempre insidie, soprattutto ora. Lazio-Sassuolo difficile, Monza-Sassuolo, un poco più facile per Juve e Inter, difficile per Milan e Atalanta. La Lazio non avrà Romagnoli e Cataldi, non può sbagliare ora col Sassuolo»