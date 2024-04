Impallomeni: «Alla Lazio servirà un’impresa al ritorno, la Juve ha messo una seria ipoteca per la finale». Le parole del giornalista

A commentare ai microfoni di TMW Radio, la semifinale di Coppa Italia tra Juve e Lazio, è stato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore. Queste le sue parole.

PAROLE– «Si può dare di più, si può fare meglio. E’ una vittoria che non sarà scaccia-crisi, ma vedremo. Chiesa e Vlahovic sono stati trascinatori, la Lazio ci ha messo del suo, è una vittoria però importante. La Juve può fare molto di più, magari non vincere lo Scudetto ma lottare in maniera diversa, da protagonista. Ieri nel secondo tempo si è rivista una Juve della prima parte di stagione, vogliosa, caratteriale. E poi sono d’accordo che la rosa della Juve è perfettibile ma di livello. Molto nervosismo ieri nel primo tempo, poi si è sciolta nella ripresa. Alla Lazio servirà un’impresa al ritorno, la Juve ha messo una seria ipoteca per la finale ».