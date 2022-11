Impallomeni: «La Lazio ieri ha giocato bene ed è stata compatta»

Impallomeni commenta il derby della capitale vinto dalla Lazio analizzando nel dettaglio la prestazione dei biancocelesti e della Roma

Ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, ha parlato Stefano Impallomeni, il quale ha analizzato il derby di ieri vinto dalla Lazio soffermandosi sulla prestazione di entrambe le squadre.

COMPATTA – : «La Lazio è stata molto brava, squadra seria e compatta. La Roma quando ha una squadra seria di fronte le manca la fase offensiva. Ha dei problemi evidenti e Mourinho lo sa. La Roma non riesce a sviluppare il gioco dal basso, non ha gli esterni in fonda, che scendono poco, e questo condiziona anche chi gioca sulla trequarti.»

«E gli attaccanti sono tutti da criticare, che vedono poco la porta. Non credo siano diventati tutti brocchi, credo che sia un problema di qualità degli interpreti. Mourinho ha ragione»