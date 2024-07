Impallomeni: «La Lazio si sta muovendo bene sul mercato. Ma c’è un punto interrogativo». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato il mercato della Lazio fino a questo momento. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «La Lazio si sta muovendo bene. Si sta creando una squadra veloce, di gamba, affamata. Poi non so se sarà un risultato positivo o meno. Sta andando a ricoprire tasselli su tasselli con gente veloce. Hanno le idee chiare Fabiani e Lotito per dare a Baroni dei giocatori differenti. Perdi in leadership rispetto a prima, il punto interrogativo è se l’ambiente sosterrà questo cambiamento o meno».