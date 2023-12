Impallomeni: «Lazio Bayern? Dislivello enorme, ma il calcio…» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha commentato il sorteggio Champions della Lazio:

«Occhio che c’è tempo per le sfide e anche il mercato. Sono tre squadre toste. Il Napoli deve sistemare la difesa contro un Barcellona in crisi, l’Atletico non è così facile come sembra. Lazio-Bayern c’è un dislivello enorme ma il calcio è strano. Lotito è un temporeggiatore analitico. Se vedrà che qualche crepa si allarga interviene. Tudor ieri in tribuna? Solo aggiornamento professionale. Lotito ha puntato su Sarri e spera di riscattarsi con questa sua scelta»