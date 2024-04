Impallomeni: «La Lazio sul 2-0 ha sbagliato a non fare questa cosa secondo me»

Impallomeni, il giornalista analizza nel dettaglio la partita di ieri sera e si sofferma sulla strategia tattica che doveva avere la Lazio

Intervenuto come di consueto a TMW, Stefano Impallomeni commenta cosi la vittoria della Lazio sulla Juve che non è purtroppo valsa la qualificazione in finale

PAROLE – E’ stato molto faticoso vederla. Ho visto una Juventus molto brutta, che è riuscita a passare il turno, e una Lazio che avrebbe potuto osare di più

Dopo il 2-0 non ho capito tanto la lettura della partita di Tudor. Complimenti comunque alla Lazio, che l’aveva rimessa in piedi, la Juve stava barcollando e mi aspettavo una Lazio che potesse rischiare ancora dieci minuti. Per me voleva aspettare a mettere le frecce nel finale, ma servivano prima. Sul 2-0 devi aggredire, rischiare, immaginando anche di poter prendere gol. Ha speculato col cronometro e non ho capito questa strategia