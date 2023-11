Impallomeni: «La Lazio può mettere in difficoltà questo Bologna» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ospite a TMWRadio, Stefano Impallomeni, ha parlato della sfida tra Bologna e Lazio.

«Un bel test per la coppia Patric-Gila se fosse questa la scelta, contro una squadra quadrata. Sarà una bella sfida. La Lazio ha i mezzi per mettere in difficoltà questo Bologna, anche se le assenze dietro si fanno sentire. Bologna che in casa contro le grandi fa fatica e la Lazio è una squadra da tenere d’occhio. È un test anche per loro per certificare questa crescita progressiva»