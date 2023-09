Impallomeni: «Guendouzi mi sembra un giocatore che la Lazio non ha mai avuto negli ultimi anni». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato Stefano Impallomeni commentando anche il giocatore francese Guendouzi, uno degli ultimi acquisti del mercato estivo della Lazio:

PAROLE– «L’impresa di Napoli se si dovesse ripetere a Torino potrebbe condizionare. Entrerebbe un’autostima incredibile. Guendouzi mi sembra un giocatore che la Lazio non ha mai avuto negli ultimi anni. Potrebbe dare una dimensione importante a un centrocampo diventato prevedibile. Mi aspetto una Lazio più verticale, con Luis Alberto che potrebbe esaltarsi ancora di più ».

JUVE-LAZIO– « La Juventus affronta una Lazio che ha sbancato il Maradona ed è un test importante per la Juve se può scollinare una zona importante e la Lazio per ritrovare brillantezza. Se uscisse fuori da Torino con un risultato positivo si rimetterebbe in corsa per qualcosa d’importante».