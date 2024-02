Impallomeni: «Lazio in difficoltà? Lotito deve indagare sulla situazione» Le parole dell’ex giocatore sui biancocelesti

L’indomani della sfida tra Fiorentina e Lazio, Stefano Impallomeni, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento biancoceleste:

«Lazio e Sarri in difficoltà? Non so se serve cambiare come ha fatto la Roma. Aspettiamo altre 2-3 partite, continuare così ha poco senso. Sarri resta un ottimo allenatore ma non c’è una via d’uscita. C’è qualcosa che non mi quadra all’interno del gruppo. Non c’è stata scossa in nulla, non ha fatto niente la Lazio e non è la prima volta che gli succede. Peccato, perché per me la Lazio è una buona squadra che se la può giocare per il quarto posto. Stai compromettendo la stagione facendoti del male da sola. Lotito deve indagare»