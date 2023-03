Impallomeni: «Ecco cosa manca alla Lazio. L'assenza delle coppe...»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato del momento della Lazio e delle carenze di organico dei biancocelesti

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così della Lazio di Sarri:

«Continuità? E’ un problema generale, è vero. E’ vero che il Napoli viaggia sull’onda dell’entusiasmo, ma dietro non c’è un campionato da Scudetto. La discontinuità c’è, la causa è anche la stagione anomala per via dei Mondiali in inverno. La continuità possono trovarla adesso. Ci sono episodi che possono cambiare le cose, la Fiorentina con le coppe, la Lazio magari con il derby. La continuità la puoi trovare dai risultati e dalle prestazioni. La Lazio non avrà le coppe, Sarri potrà lavorare come vuole lui. E poi molto dipenderà dalle altre che continuano in Europa, visto che potrebbero avere ripercussioni anche sul campionato. A questa squadra manca il miglior Milinkovic, un bel play alla Jorginho, poi due cambi di qualità davanti, un vice-Immobile e un altro sull’esterno».