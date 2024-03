Impallomeni: «Di Bello ne ha combinate troppe, è inadeguato». Le parole del giornalista sull’arbitro di Lazio Milan

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato l’ex calciatore Stefano Impallomeni, che si è pronunciato sul periodo del direttore di gara, Di Bello, arbitro di Lazio Milan. Questo il suo pensiero a riguardo.

PAROLE– «Non convincono gli arbitraggi. Di Bello inadeguato e supponente negli atteggiamenti. Anche Marchetti a Torino non è possibile…Di Bello ne ha combinate troppe anche nelle partite scorse, è inadeguato. L’elemento tecnologico si sta rivelando un elemento psicologico dannoso. La classe arbitrale è tradizionalista e ora c’è uno sbilanciamento nei poteri esecutivi che non piace ».